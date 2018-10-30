На Закарпатье отпели погибшего участника боевых действий на Востоке Украины

В городе Иршава Закарпатской области 29 октября похоронили погибшего участника боевых действий на востоке Украины – Петра Ваша.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

По благословению митрополита Феодора отпевание совершили протоиерей Михаил Ганчич и протоиерей Василий Звонарь.

В последний путь покойного пришли провести родные и близкие, волонтеры и жители города.