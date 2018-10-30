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На Закарпатье отпели погибшего участника боевых действий на Востоке Украины

13:08, 30 октября 2018
Общество
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На Закарпатье отпели погибшего участника боевых действий / news.church.ua

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

По благословению митрополита Феодора отпевание совершили протоиерей Михаил Ганчич и протоиерей Василий Звонарь.

В последний путь покойного пришли провести родные и близкие, волонтеры и жители города.

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