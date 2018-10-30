На Закарпатье отпели погибшего участника боевых действий на Востоке Украины
13:08, 30 октября 2018Общество
243 0
На Закарпатье отпели погибшего участника боевых действий / news.church.ua
В городе Иршава Закарпатской области 29 октября похоронили погибшего участника боевых действий на востоке Украины – Петра Ваша.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.
По благословению митрополита Феодора отпевание совершили протоиерей Михаил Ганчич и протоиерей Василий Звонарь.
В последний путь покойного пришли провести родные и близкие, волонтеры и жители города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter