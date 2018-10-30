«Помыть Киев святой водой»: украинцы - о «Бале у Сатаны» на Хэллоуин

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Facebook предложил пользователям сети высказать свое мнение о «Бале у Сатаны», который состоится в Киеве 31 октября в заведении возле Андреевской церкви.

Как говорится в анонсе мероприятия, в Киеве будут «праздновать» Halloween, воспроизводя «Бал у Воланда».

«31 октября все грешники Киева приглашены на бал к Мессиру! Самая масштабная вечеринка на Хэллоуин - Бал Сатаны», - говорится в сообщении.

На вечеринке обещают «сеанс черной магии», выступление шоу-балета грешниц и другое. Свое мнение на предложенную тему высказали жители разных регионов Украины, а также верующие из-за рубежа. Более 95% пользователей выразили свое возмущение как «Балом Сатаны», так и самим празднованием Хэллоуина в православной стране.

«Идут, думая, что это все розыгрыш, шутка. Последствия потом страшные, отмываться слезами и покаянием долго придется, если повезет», - написал Дмитрий Белоконь.

«Англо-американская традиция, которая не имеет ничего общего ни с религией, ни с культурой Украины», - считает Иван Туманов.

«Людей приучают с симпатией относиться к Сатане», - возмущается Татьяна Маширо.

«Хэллоуин, как и гей-парад - сатанинские праздники», - считает Ангела Сидоренко.

Некоторые пользователи высказывали свои мысли в философской и стихотворной форме.

Так, Наталья Корнивская написала: «Наш мир скатился уже до дна, держится - на волоске! Справляет шабаш Сатана в православной Украине...». А Сергей Максимов вспомнил известную цитату Ницше: «Если долго вглядываться в бездну, бездна начнет вглядываться в тебя. Это и есть Хэллоуин».

Часть украинцев настроена крайне негативно, требуя запрета Хэллоуина и выражая протест против «Бала Воланда» в сердце столицы.

«Хуже не придумаешь! Все, действительно, как в романе! В погоне за наживой и прибылью организаторы снова будут заманивать неразборчивых людей на яркие зрелища, настоящей и страшной сути которых они не понимают», - рассуждает Диана Фещенко.

«Мне кажется, есть вещи, которые переходят всякие границы, и пассивная реакция подобна осудительному молчанию и закрыванию глаз на беззаконие. Я думаю, надо нам, православным, а в первую очередь нашим пастырям, выразить свой протест и возмущение и сказать, что весь этот замысел - праздник зла и разврата, приведет к последствиям, подобным в Керчи и еще худших», - написала Наталья Добролюбова.

«Это отвратительное празднование должно быть запрещено в православном государстве», - считает Татьяна Кыцан. Праздновать Хэллоуин в Украине - значит перенимать чужие традиции, забывая о собственных, считают украинцы.

«Вопрос ко всем украинцев: мы где живем, в Америке или в Украине? Все так же борются за Украину, а празднуют американские "праздники". Это возмутительно. Как будто у нас своих праздников нет», - говорит Надежда.

«Это неприемлемо для нашей культуры и для нашей страны, - пишет Георгий Коваленко. - Есть украинские, в том числе православные праздники, которые содержат мораль для детей, которые наполняют души и сердца людей радостью, теплом, надеждой, любовью. А какая цель в организации данного "праздника"? Какие "глубокие и наполнительные" образы используются? Какой глубокий высоконравственный смысл? Зачем этот тыквенный примитив в стране, где и так хватает зла и жестокости?».

Александр Соколенко предлагает вообще не уделять внимания указанному событию, чтобы «не рекламировать его».

«Это, конечно, не хорошо, но я считаю, что лишний шум этому событию большую рекламу сделает. Детей нужно своих воспитывать в соответствии с христианскими ценностями и быть для них примером. Так, Церковь обязана акцентировать внимание на том, что с христианской точки зрения такие меры неприемлемы. Но истерии по этому поводу делать не стоит», - считает Александр Соколенко.

Часть пользователей сети высказалась в защиту празднования Хэллоуина.

«Ничего страшного в том, чтобы отогнать нечистую силу нет! Просто наши православные люди совсем не понимают значения этого праздника. Если душа чиста то никакие ''бесы'' ее не коснутся. На Рождество тоже одеваются в костюмы козы и черта, но никто не превратился в козу или в другое», - считает Надежда Кондратюк.

Некоторые пользователи дали советы, как бороться с последствиями «Бала Сатаны». Например, Екатерина Белкина предлагает после Хэллоуина «помыть Киев святой водой».