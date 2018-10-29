На Закарпатье представители религиозных и общественных организаций обсудили стратегию защиты климата в Восточной Европе

В реколлекционном центре возле костела Воздвижения Честного Креста в селе Синяк на Мукачевщине 25-27 октября состоялась международная конференция «Альянс религиозных и общественных организаций по защите климата Восточной Европы».

Конференция состоялась в рамках проекта Союза охраны природы Германии (NABU), сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

Целью и задачей международной конференции в Украине были: создание Программы Комитета по защите климата IRCEF; утверждение Комитета по защите климата IRCEF состав рабочей группы комитета, которые будут координировать совместную работу в своих странах и прочее.

Участие в работе конференции приняло духовенство Мукачевской епархии. В частности, с приветственными словами и докладами перед участниками выступили: наместник Середнянского Сретенского мужского монастыря архимандрит Николай (Шестак) и настоятель Крестовоздвиженского собора города Ужгорода, протоиерей Димитрий Сидор.

Участие в конференции приняло духовенство и ученые из нескольких стран Восточной Европы, в частности Германии, представители Молдовы, Грузии, Армении, Белоруссии, а также Украины.

В рамках проведения съезда состоялась молитва об ответственности за Творение и защиту климата в Восточной Европе.