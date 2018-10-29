В Киеве неизвестные разрисовали стены монастыря УПЦ КП рекламой наркотиков

Напротив Киево-Печерской лавры на стенах Свято-Феодосиевского монастыря УПЦ КП злоумышленники нанесли граффити с указанием координат скрытых наркотиков.

Как сообщает "Вечерний Киев", депутат Киевсовета Ярослав Диденко, впервые заметил наркографити на стенах храма и обратился в полицию.

"Давайте все вместе требовать взять под контроль это скандальный вопрос нашу полицию. Я обращусь к Министру внутренних дел и руководства полиции. Давайте не молчать!", – написал чиновник.