В Киеве неизвестные разрисовали стены монастыря УПЦ КП рекламой наркотиков
17:58, 29 октября 2018Общество
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В Киеве неизвестные разрисовали стены монастыря УПЦ КП / facebook.com
Напротив Киево-Печерской лавры на стенах Свято-Феодосиевского монастыря УПЦ КП злоумышленники нанесли граффити с указанием координат скрытых наркотиков.
Как сообщает "Вечерний Киев", депутат Киевсовета Ярослав Диденко, впервые заметил наркографити на стенах храма и обратился в полицию.
"Давайте все вместе требовать взять под контроль это скандальный вопрос нашу полицию. Я обращусь к Министру внутренних дел и руководства полиции. Давайте не молчать!", – написал чиновник.
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