В Киеве в церквях для детей проведут квесты

На этой неделе во время осенних каникул (с 29 октября по 4 ноября) дети могут с пользой провести время.

Как сообщает "Информатор", досугом станет посещение музеев со специальной детской программой квестов.

29 октября, понедельник

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Тайны древних стен», улица Владимирская, 24 (12.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-познавательная программа «Тайны Софии», улица Владимирская, 24 (14.00).

30 октября, вторник

Музей «Андреевская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомьтесь, наши соседи», Андреевский спуск, 23, (12.00).

Музей «Кирилловская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомимся с Кирилловской церковью», улица Елены Телиги, 12, (13.00).

Музей «Золотые ворота». Образовательно-игровой квест «Загадки Золотоворотского сквера», улица Владимирская, 40а, (14.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-познавательная программа «Рисуем ангела», улица Владимирская, 24, (15.00).

31 октября, среда

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Княжескими тропами», улица Владимирская, 24, (12.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Мастер-класс по монотипии, 13:00 (, г. Киев, ул. Владимирская, 24.

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Золото гетмана», улица Владимирская, 24, (14.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Экскурсия «Анна Ярославна: экскурс в историю», улица Владимирская, 24, (15.00).

1 ноября, четверг

Музей «Кирилловская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомимся с Кирилловской церковью», улица Елены Телиги, 12, (12.00).

Музей «Золотые ворота». Образовательно-игровой квест «Загадки Золотоворотского сквера», улица Владимирская, 24, (13.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-познавательная программа «Рисуем ангела», улица Владимирская, 24, (14.00).

2 ноября, пятница

Музей «Андреевская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомьтесь, наши соседи», Андреевский спуск, 23, (12:00). Регистрация по телефонам: (044) 278-58-61, (096) 884-18-15;

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-познавательная программа «Тайны Софии», улица Владимирская, 24, (13.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Золото гетмана», улица Владимирская, 24, (14.00).

3 ноября, суббота

Музей «Золотые ворота». Образовательно-познавательная программа «Архитектурных фантазий мастера», улица Владимирская, 24, (12.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Княжескими тропами», улица Владимирская, 24, (13.00).

Музей «Кирилловская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомимся с Кирилловской церковью», улица Е. Телиги, 12, (14.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Экскурсия «Анна Ярославна: экскурс в историю», (15.00).

4 ноября, воскресенье

Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Тайны древних стен», улица Владимирская, 24, (12.00).

Музей «Золотые ворота». Образовательно-познавательная программа «Архитектурных фантазий мастера», улица Владимирская, 40а, (13.00).

Национальный заповедник «София Киевская». Мастер-класс по монотипии, улица Владимирская, 24, (14.00).

Перед тем, как отправиться в музей, обязательно уточняйте условия посещения — некоторые из них предоставляют бесплатный вход только некоторым категориям (ученики, студенты, пенсионеры). Также может поменяться график работы.