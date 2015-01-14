Религиозные деятели осуждают акт вандализма в мечети на Поклонной горе

Случай осквернения Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве осудили в Совете муфтиев России (СМР) и Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ, говорится в распространенном во вторник официальном заявлении СМР.

"Выражаем осуждение любым провокациям, направленным на дестабилизацию в обществе", - сказано в документе. В СМР заверили, что намерены "консолидировано защищать свои национальные и религиозные ценности".

В ночь с 11 на 12 января на фасад мечети были нанесены оскорбительные изображения. Записи с камер видеонаблюдения переданы в правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

По мнению главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды, "правоохранительные органы должны проявить повышенное внимание к таким актам вандализма, виновники должны быть обнаружены максимально оперативно и осуждены".

Председатель Информационного отдела Русской православной церкви Владимир Легойда также осудил осквернение московской мечети. Он отметил, что Мемориальная мечеть "не только место молитвы уммы, но и памятник тем воинам-мусульманам, которые погибли на полях Великой Отечественной войны, защищая не только своих единоверцев, но и православных, иудеев, буддистов, верующих и неверующих".