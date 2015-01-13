Вышла в свет книга «Православное духовенство Донбасса, репрессированное в 1920-1950 годах»

Сигнальный экземпляр книги «Православное духовенство Донбасса, репрессированное в 1920-1950 годах» вышел в Донецком национальном университете, сообщает «Православия в Украине».

Автор книги — донецкий ученый, доктор исторических наук, профессор Владимир Никольский — исследованию этой темы отдал двадцать лет своей жизни. Работал в архивах Службы безопасности Украины и Донецкой области, изучал сохранившиеся материалы в библиотеках, по крупицам собирал дошедшие до нас свидетельства в архивах.

По словам В. Никольского, все началось в девяностые годы прошлого века. Именно тогда в регионе было создана группа исследователей, которая и стала составной частью движения «Реабилитированные историей». За религиозную тему в ней взялся Владимир Никольский. Так было положено начало крупному труду о репрессированном духовенстве в материалах и документах.

Опираясь на архивные данные, В.Никольский прослеживает судьбы храмов и священников Донбасса.

В 1914 году на Донбассе насчитывалось 895 священников и 728 храмов. Уже в 1960 году в Сталинской области церквей было только 138, а служителей – 204.

Что касается репрессий, то в Украине только в 1935 году было репрессировано 37 тысяч человек, 294 из них – священники. Храмы отдавались под клубы, склады, подсобные помещения. Служителям предъявлялись обвинения в антисоветской деятельности. Их отправляли в ссылку сроком от 3 до 25 лет.