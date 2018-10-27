К 25-летию Музея волынской иконы провели научную конференцию

В помещении Волынского краеведческого музея 25 октября состоялось открытие XXV Международной научной конференции «Волынская икона: исследование и реставрация», приуроченной к 25-летию основания Музея волынской иконы.

Участниками мероприятия стали историки, искусствоведы, музееведы, краеведы из Украины, России, Беларуси, Польши, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

К работе конференции присоединились и священнослужители Волынской епархии: проректор Волынской духовной семинарии по научной работе протоиерей Александр Федчук подготовил исследование о Пугинском василианском монастыре, а протоиерей Юрий Михайлов представил свой авторский материал по истории Рождество-Богородичной церкви города Камня-Каширского, где отец Юрий является настоятелем .

Состоялась торжественная академия по случаю 25-летия Музея волынской иконы, в которой приняли участие священнослужители - авторы докладов, а также председатель епархиального просветительского отдела протоиерей Валентин Марчук.

По благословению управляющего Волынской епархией УПЦ епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, протоиерей Александр Федчук поздравил сотрудников музейного заведения с юбилеем его работы, пожелав помощи Божией в дальнейшей работе по популяризации духовного наследия Волынского края. От имени владыки отец Александр вручил директору Волынского краеведческого музея Анатолию Силюку, который недавно отметил свое 60-летие, медаль «Волынской иконы Пресвятой Богородицы», а коллективу Музея волынской иконы - благословенную архиерейскую грамоту.