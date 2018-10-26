Филарет предложил Украинской Православной Церкви сменить название

Глава УПЦ КП заявил, что все существующие сейчас в Украине Церкви сольются в одну, а те, кто останется на канонической территории РПЦ, должны будут лишиться возможности именоваться украинской церковью.

Как сообщает "РБК", Дата проведения объединительного собора пока не известна, однако уже ясно, что по его решению будет создана единая организация, заявил Филарет.

​По его словам, вновь созданную структуру будут называть Киевским патриархатом, а в официальных документах она будет именоваться Украинской Православной Церковью по аналогии с ранее созданными поместными Сербской, Болгарской, Румынской и другими православными церквями.