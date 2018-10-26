С Николаем Караченцовым простятся 29 октября

В Москве за день до своего 74-летия, 26 октября в 9 часов утра, умер актер Николай Караченцов.

Как сообщает российское информагентство, с артистом попрощаются 29 октября в московском театре "Ленком".

Сегодня, 26 октября, на литургии в Новодевичьем монастыре Патриарх Кирилл вознес молитву об упокоении новопреставленного раба Божия Николая.

Вдова Людмила Поргина сообщила о том, что Николая Караченцова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Актер театра и кино Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве.

В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года. За свою карьеру актер снялся более чем в ста фильмах, среди которых “Старший сын”, “Собака на сене”, “Приключения Электроника”, “Дом, который построил Свифт”, “Человек с бульвара Капуцинов”, «Белые росы», «Трест, который лопнул» и многим другим.

28 февраля 2005 года актер попал в автомобильную аварию, в результате которой получил черепно-мозговую травму. Он прекратил актерскую карьеру.

После автокатастрофы его жена дала обет, что, “как только он встанет на ноги, они сочетаются церковным браком”. Николай Караченцов и Людмила Поргина обвенчались в храме Симеона Столпника на Новом Арбате. Таинство было совершено в день 30-летия их совместной жизни. Именно в этом храме проходили съемки некоторых эпизодов фильма “Счастье ты мое”, в котором Караченцов играл незадолго до аварии. “И когда с Колей случилась беда, я пришла сюда молиться о его здравии”, – рассказала жена актера.

В 2012 году Николай приезжал в Киев на фестиваль православного кино «Покров».

В 2017 году артист вновь попал в серьёзное ДТП. Караченцов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. В сентябре прошлого года у актёра диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом лёгком.