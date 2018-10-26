В Луцке на выставке представили 60 уникальных произведений сакрального искусства Волыни XVII-XIX вв.

Более 60 уникальных произведений сакрального искусства Волыни XVII–XIX веков, в частности иконы, старопечатные книги, предметы металопластики, декоративной резьбы и скульптуры, можно увидеть в зале Волынского краеведческого музея.

Как сообщают "Волынские новости", выставку «Спасенное сакральное наследие Волыни» открыли 25 октября. Презентации экспозиции предшествовала конференция по случаю 25-летия Музея волынской иконы.

Как отметил директор Волынского краеведческого музея Анатолий Силюк, выставка – своеобразная попытка доказать, что музей – это не склад, где хранятся объекты старины. Так, экспозиция демонстрирует результаты кропотливого труда исследователей учреждения, а также умение реставраторов.

Он рассказал, что большинство икон и других сакральных предметов на выставке «Спасенное сакральное наследие Волыни» выставлена впервые после реставрации. Ко второй жизни иконы удалось вернуть благодаря средствам Министерства культуры и сотрудничества с Национальным научно-исследовательским реставрационным центром в Киеве.