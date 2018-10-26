На Львовщине в костеле провели акцию «Музыка в храме»

В Жовкве, что на Львовщине, в костеле святого Лаврентия в рамках художественной акции «Музыка в храме» 25 октября состоялся концерт.

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на данные Жовкивской РГА.

Во время концерта звучали классические и религиозные произведения.

В художественной акции приняли участие хор храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Равское, вокальное трио из Мариинской жены церкви святого Юрия, народный камерный вокальный ансамбль «Аколада» НД «Просвита» НУ «Львовская политехника» и приходской хор православной церкви святых апостолов Петра и Павла города Жовквы.