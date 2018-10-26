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На Львовщине в костеле провели акцию «Музыка в храме»

10:33, 26 октября 2018
Общество
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«Музыка в храме» / zik.ua

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на данные Жовкивской РГА.

Во время концерта звучали классические и религиозные произведения.

В художественной акции приняли участие хор храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Равское, вокальное трио из Мариинской жены церкви святого Юрия, народный камерный вокальный ансамбль «Аколада» НД «Просвита» НУ «Львовская политехника» и приходской хор православной церкви святых апостолов Петра и Павла города Жовквы.

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