На Львовщине в костеле провели акцию «Музыка в храме»
10:33, 26 октября 2018Общество
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«Музыка в храме» / zik.ua
В Жовкве, что на Львовщине, в костеле святого Лаврентия в рамках художественной акции «Музыка в храме» 25 октября состоялся концерт.
Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на данные Жовкивской РГА.
Во время концерта звучали классические и религиозные произведения.
В художественной акции приняли участие хор храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Равское, вокальное трио из Мариинской жены церкви святого Юрия, народный камерный вокальный ансамбль «Аколада» НД «Просвита» НУ «Львовская политехника» и приходской хор православной церкви святых апостолов Петра и Павла города Жовквы.
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