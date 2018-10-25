На Львовщине улицам присвоили имена Иосафата Коциловского и Иосифа Слепого

Решением сессии Городоцкой городского совета присвоены имена новым улицам в Городке Львовской области – Юрия Березинского, Иосафата Коциловского, Иосифа Слепого и Павла Шандрука.

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на данные Городоцкой городского совета.

Имена улицам в городе Городке присвоено в районе объездной дороги для строительства объектов придорожного сервиса и в квартале индивидуальной жилой застройки, в урочище «Стрельбище».

Иосафат Коциловский – священник, доктор философии и теологии, профессор, епископ Перемышльской епархии УГКЦ, выходец из ордена святого Василия Великого, блаженный католической церкви.

Иосиф Слепой – епископ УГКЦ, кардинал РКЦ; с 1 ноября 1944 года митрополит Галицкий и архиепископ Львовский, с 23 декабря 1963 года верховный архиепископ Львовский – предстоятель УГКЦ.