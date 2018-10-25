Глава УАПЦ надеется получить вместо Андреевской церкви другое помещение

Сейчас УАПЦ еще не предложили церковное помещение взамен Андреевской церкви, ведь Верховная Рада не имеет полномочий раздавать культовые сооружения – это прерогатива Кабинета министров.

Об этом отметил Глава Украинской Автокефальной Православной Церкви Митрополит Макарий в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK.

«О передаче Андреевской церкви, я надеюсь, что Президент сдержит слово и вместо преданной церкви предоставит УАПЦ другое помещение для богослужения», – сказал Митрополит Макарий.

«Есть много сооружений, которые могли бы перейти в УАПЦ. В частности, Малая София, Кирилловская церковь и Церковь Спаса на Берестове. УАПЦ готовы к участию в Объединительном соборе, впрочем, нам еще не поступало никаких предложений», – отметил Глава УАПЦ.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала законопроект о передаче памятника архитектуры национального значения – Андреевской церкви Вселенскому Патриархату.