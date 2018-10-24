Во Львове неизвестные обклеили храм УПЦ плакатами с изображением Сталина

Во Львове в ночь с 20 на 21 октября неизвестные обклеили стены храма св. князя Владимира УПЦ плакатами с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат».

Об этом сообщает пресс-служба Львовской епархии Украинской Православной Церкви.

В феврале этого года этот храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Виновников преступления до сих пор не нашли.

"Обращаем внимание, что пятый пункт решения Святого и Священного Синода под председательством Вселенского Патриарха, от 9 - 11 октября 2018 года гласит: «Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых других насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа». К сожалению, в действиях неизвестных лиц, которые осквернили Свято-Владимирский храм мы не наблюдаем ни Христовой любви к ближним, ни стремления к миру", - говорится в сообщении.

Во Львовской епархии также выступили с обращением "прекратить разогревать межконфессиональную вражду в этот важный момент церковной истории" и просят прихожан Свято-Владимирской церкви "сохранять спокойствие, молиться и возложить решение этой ситуации на Промысел Божий".