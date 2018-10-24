В Киеве состоялась Международная конференция, посвященная роли Церквей в стратегии примирения

В Киеве с 17 по 19 октября прошла Международная конференция «Стратегии примирения. Роль Церквей в Украине».

Организатором конференции выступила группа «Примирение в Европе», в состав которой от Украинской Православной Церкви входят: Отдел внешних церковных связей и благотворительный фонд «Академическая инициатива», а с 2009 года – проректор Киевской духовной академии по научно-богословской работе профессор Владимир Викторович Бурега. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

От зарубежных гостей в конференции приняли участие представители различных христианских конфессий Беларуси, Польши и Германии. Среди украинских участников были представители церквей и различных религиозных общин, международных организаций, посольств, широкой общественности.

На конференции обсуждались темы конфликтных ситуаций в Украине, в частности на востоке нашего государства и в сфере церковно-государственных отношений. Участники высказали разные позиции относительно запланированных тем. Модератором первого пленарного заседания форума стал ректор Киевских духовных школ Епископ Белогородский Сильвестр.

Также были зачитаны доклады об опыте примирения в Польше и Германии и участии Церкви в этом процессе.