В Запорожье Совет религиозных организаций подписал заявление о недопущении провокаций

Во время заседания Совета религиозных организаций при главе Запорожской ОГА представители религиозных конфессий подписали совместное заявление-обращение к народным избранникам, государственным институтам, чиновникам регионального уровня, членам религиозных движений, воинам и ветеранам, представителям профсоюзов и работодателям Запорожья с просьбой воздержаться от провокаций, действий, призывов и лозунгов, которые направлены на дестабилизацию мирной жизни.

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, с призывами к миру обратился глава облгосадминистрации Константин Брыль.

"В последнее время мы видим, что те процессы, которые происходят в обществе, получают очень острую реакцию. Особенно это касается Томоса об автокефалии и связанных с этим событий. Так, власть не вмешивается в вопросы религии, ведь Церковь и религиозные организации отделены от государства - как это указано в Конституции Украины. Однако вместе с правоохранительными органами представители власти отвечают за мир и безопасность в регионе. И я призываю всех приложить максимум усилий для того, чтобы на Запорожской земле царили мир и согласие. Без провокаций и недоразумений. [...] Мы не должны допустить провокаций по отношению ни к одной из конфессий", - подчеркнул Константин Брыль.

На расширенном заседании Совета религиозных организаций были представители духовенства, политических сил, профсоюзов и силовиков. Вместе они подписали предварительно согласованное заявление, в котором задекламировали мирные намерения.