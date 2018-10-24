На Закарпатье представители "экологических" подразделений Церквей обсудят вопросы защиты климата

На Закарпатье, в селе Синяк, 25-27 октября состоится международная конференция "Альянс религиозных и общественных организаций по защите климата Восточной Европы" в рамках проекта Союза охраны природы Германии (NABU).

Как сообщает "Закарпатье Онлайн", цель мероприятия - создание Программы Комитета защиты климата IRCEF; утверждение Комитета по защите климата IRCEF и состав рабочей группы комитета (1-2 представителя от каждой страны), которые будут координировать совместную работу в своих странах, обсуждение перспектив поиска финансирования Программы IRCEF.

Международная конференция в Синяке подведет итоги Восточноевропейского конкурса «Ответственность за Создание и защиту климата Восточной Европы».

В частности, будут презентованы методическое пособие для религиозных и территориальных общин относительно защиты климата; детской книги-раскраски; сборник материалов Восточно-Европейского конкурса "Ответственность за создание и защита климата Восточной Европы"; экологический календарь Восточных Церквей на 2019 год; цифровой сборник публикаций по защите климата.

Членские организации IRCEF обсудят разработку и проведение информационных дней по защите климата (публичные лекции и круглые столы) для религиозных общин и активистов негосударственных природоохранных организаций. На конференции будут представлены печатные издания, а также награждены победители и активные участники конкурса "Ответственность за Творение и защиту климата Восточной Европы".

На международную конференцию приглашены делегаты из "экологических" подразделений церквей и религиозных организаций, а также представители НПО, органов власти, СМИ и научного мира стран Восточной Европы и Германии, а также 40 участников из Украины.