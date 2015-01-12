В прошлом году в Киеве создано 6 новых приемных семей, открыто 5 детских домов семейного типа и усыновлен 101 ребенок

В 2014 году, по данным Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации, в столице создано 6 новых приемных семей и открыто 5 детских домов семейного типа, в которые устроены 47 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также усыновлен 101 ребенок-сирота, из них гражданами Украины - 85 чел., иностранными гражданами - 16 чел., сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По инициативе Службы по делам детей, из местного бюджета по программе «Забота» в столице введены выплаты дополнительной финансовой помощи детям-инвалидам, которые воспитываются в семьях опекунов, приемных семьях и детских домах семейного типа.

В 2014 году на полную мощность заработал Центр социально-психологической реабилитации детей на ул. Полярной, 7-В.

В сотрудничестве с Благотворительной организацией «Домой», Службой по делам детей открыто отделение социальной адаптации, социализации и подготовки к самостоятельной жизни детей при Центре социально-психологической реабилитации детей №1 на ул. Маяковского, 28-В. Отделение рассчитано на 10 мальчиков, проживающих в отдельном помещении, оборудованном как обычная квартира. Здесь дети учатся самостоятельно вести быт, готовить еду, убирать, стирать, планировать бюджет, расходы и пр.