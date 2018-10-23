В УПЦ заявляют о попытке захвата храма при Бучанской колонии

В УПЦ заявляют о том, что сегодня, 23 октября, трое мужчин, из них двое священнослужителей УПЦ Киевского патриархата, пытались "обманом попасть" в Свято-Анастасиевский храма при Бучанской исправительной колонии строго режима № 85 в г. Киеве, но на пути им стала община.

Об этом в своем комментарии для Информационно-просветительского отдела УПЦ рассказал настоятель храма, заместитель главы отдела по делам молодежи по вопросам тюремного служения протоиерей Николай Могильный.

«Сегодня трое людей, из них двое священники Киевского патриархата, довольно настойчиво и нагло пытались проникнуть в храм святой Анастасии Узорешительницы. Узнав, что это клирики УПЦ КП, община тюремного храма стала на его защиту и не пустила провокаторов», — отметил священник.

По его убеждению, такие действия представителей УПЦ КП "явно свидетельствуют о настроениях, противоположных тем, которые декларирует их руководство".

В Свято-Анастасиевском храме, который действует при Бучанской исправительной колонии уже более 20 лет постоянно ведется пастырская и миссионерская работа.

«Здесь регулярно совершаются богослужения, исповедуются, причащаются заключенные. Есть мощная община, несколько священников и сотрудники Миссионерского отдела УПЦ проводят каждую субботу чтения, действует катехизаторская школа, в которой преподаватели занимаются с заключенными», — рассказал отец Николай.