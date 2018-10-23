На Днепропетровщине по старинной карте нашли каменный крест с языческими и христианскими надписями

Студент Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко нашел на Днепропетровщине старинную карту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепровского исторического музея имени Яворницкого, сообщает "Depo.Днепр".

Студент II курса КНУ им. Т.Г. Шевченко (Институт геологии) Илья Годына, который проживает в Магдалиновке Днепропетровской области, интересовался историей родного края и нашел карту 1860 года. На карте был указан курган "Могила Ефимовка" с обозначением каменного креста на нем. Студент добрался к кургану и нашел каменный крест с языческими и христианскими надписями.

За свою находку студент получил грамоту от музея.