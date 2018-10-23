На Тернопольщине олень нанес телесные травмы монаху из Почаевской лавры

На Тернопольщине олень едва не затоптал до смерти 52-летнего монаха.

Инцидент произошел вечером 20 октября, сообщают "Тернополяне".

В Кременецкую центральную районную клиническую больницу попал житель Почаева, монах Почаевской лавры.

"У него диагностировали множественные рваные раны частей черепа, затылочной и височной области, а также разрыв стенок носовых ходов. Предварительно известно, что их следствием является удар копытом оленя", - сообщают медики.

Травмы пострадавший получил в ските Свято-Духовского монастыря.