В Облсовете Днепра заявили, что поклонный крест на Аллее Героев установлен законно

Поклонный крест в Днепре на Аллее памяти Героев Небесной сотни и военнослужащих, погибших в войне на Донбассе, установлен законно.

Об этом говорится в ответе Днепропетровского областного совета на информационный запрос Радио Свобода.

«Установление поклонного креста осуществлялось по инициативе ОФ «Штаб национальной защиты» на памятнике (гранитном камне), установленном в 2014 году их силами и за их средства. Такие действия согласованы с балансодержателями мемориальных объектов и земельного участка», – говорится в ответе.

По документу, мемориальные объекты комплекса, в том числе камень, находятся в совместной собственности территориальных громад области, правом оперативного управления владеет КП «Административное управление Днепропетровского областного совета». Сама территория находится в коммунальной собственности городского совета.

В октябре в Днепре представители общественного формирования «Штаб национальной защиты» установили каменный крест с трезубцем на камне – одном из объектов Аллеи памяти Героев Небесной сотни и военнослужащих, погибших в войне на Донбассе.

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Украины. Такие изменения возмутили часть участников боевых действий на Донбассе и создателей аллеи, которые утверждают, что мемориальный комплекс планировался как пространство единства для людей разных вероисповеданий и национальностей, где крест лишний. Тем более, что, по их словам, он был установлен самовольно. Создатели же креста заявляют, что он вписывается в композицию и на него есть все разрешительные документы.