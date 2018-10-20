На сайте Киево-Печерской лавры к 30-летию ее возрождения вышло видео с видами монастыря

В Киево-Печерской лавре к 30-летию со дня возобновления монашеской жизни в обители, по благословению наместника лавры митрополита Павла подготовили видео.

Как сообщает пресс-служба Киево-Печерской лавры, в видео показаны лаврские пещеры с мощами святых, пещерные храмы, комплекс монастырских храмов, расположенных на территории обители, а также древние печатные издания из фондов монастырской библиотеки.

Кадры идут один за другим на фоне молебна с акафистом Всем преподобным Печерским, который поет братский хор Киево-Печерской лавры под управлением регента архимандрита Геронтия (Борисевича).

Фото предоставлено насельником монастыря иеродиаконом Исаакием (Пономаревым). Видеосъемка и монтаж Гавриила Загороднего.

Фильм будет интересен насельникам Киево-Печерской лавры, прихожанам и паломникам.