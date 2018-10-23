цей матеріал доступний українською

На Прикарпатье осудили на 5 лет двух мужчин, которые ограбили храмы и сельсоветы

09:25, 23 октября 2018
Общество
2718 0
На Прикарпатье осудили двух воров, которые обокрали сельсоветы и церкви / kurs.if.ua, иллюстрация

Калушский горрайонный суд приговорил двух мужчин, которые обворовывали храмы и сельсоветы в Калушском, Долинском и Рожнятовском районах.

Воры получили по пять лет лишения свободы, сообщает "Курс".

Как говорится в приговоре суда, с церквей воры выносили деньги, алкоголь и религиозную атрибутику, а из сельских советов – офисную технику. Один из воров был ранее судим. Мужчины совершали преступления с октября 2016 года по август 2017 года.

В суде обвиняемые отрицали свою причастность к преступлениям. Они отметили, что во время досудебного расследования на них оказывалось давление, вследствие чего они давали признательные показания и участвовали в следственных экспериментах, которые проводились без защитников.

Суд решил, что их вина полностью доказана в суде вещественными доказательствами, показаниями потерпевших и свидетелей.

Каждому из них суд назначил наказание по пять лет лишения свободы, а также обязал выплатить 4860 грн материальных убытков "Укрпочте" и почти 36 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter