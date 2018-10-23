На Прикарпатье осудили на 5 лет двух мужчин, которые ограбили храмы и сельсоветы

Калушский горрайонный суд приговорил двух мужчин, которые обворовывали храмы и сельсоветы в Калушском, Долинском и Рожнятовском районах.

Воры получили по пять лет лишения свободы, сообщает "Курс".

Как говорится в приговоре суда, с церквей воры выносили деньги, алкоголь и религиозную атрибутику, а из сельских советов – офисную технику. Один из воров был ранее судим. Мужчины совершали преступления с октября 2016 года по август 2017 года.

В суде обвиняемые отрицали свою причастность к преступлениям. Они отметили, что во время досудебного расследования на них оказывалось давление, вследствие чего они давали признательные показания и участвовали в следственных экспериментах, которые проводились без защитников.

Суд решил, что их вина полностью доказана в суде вещественными доказательствами, показаниями потерпевших и свидетелей.

Каждому из них суд назначил наказание по пять лет лишения свободы, а также обязал выплатить 4860 грн материальных убытков "Укрпочте" и почти 36 тысяч гривен за проведение экспертиз.