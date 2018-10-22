В Голосеевском монастыре медики, священники и психологи обсудили проблему спасения жизни нерожденных детей

Около 60 медиков, священников, психологов и волонтеров-«пролайферов» из разных уголков Украины и из-за рубежа собрала в Киеве конференция «Спаси и сохрани — за спасение жизни нерожденных детей».

Организованный всеукраинским общественным движением «Спаси и сохрани» форум прошел 20 октября на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря, сообщает "Фома в Украине".

Участники конференции обменялись друг с другом опытом в деле сохранения жизни.

Основатель движения «Спаси и сохрани», настоятель столичного Свято-Макариевского храма протоиерей Владислав Софийчук рассказал об основных достижениях организации, совершенных в прошлые годы.

Основное направление деятельности «Спаси и сохрани» сегодня — открытие кабинетов доабортного консультирования при столичных роддомах и поликлиниках.

«Согласно законодательству Украины, врачи обязаны информировать женщину, пришедшую за направлением на аборт, о вероятных последствиях этого поступка, и, по возможности, отговорить её от аборта. На деле такие консультации не проводятся или проводятся чисто формально, поскольку для этого нужны 1–1,5 часа. У врача поликлиники нет столько времени (кроме того, выполнение этой нормы никак не контролируется). Помочь ему и призван наш кабинет», — рассказал координатор движения Александр Ерух.

На сегодняшний день уже год в Киеве действуют два таких кабинета — при роддоме № 5 и в поликлинике на ул. Гарматная. Благодаря ОО «Вся Украина» у движения есть стабильное финансирование, и планируется открытие ещё 15-ти кабинетов.