Во Львовском музее истории религии проводят благотворительный аукцион икон

Во Львовском музее истории религии 18 октября открыли выставку икон Божией Матери. Эти иконы нарисовали дети во время мастер-класса «Живопись на стекле иконы Покрова». В общем до вернисажа присоединились ученики из тридцати школ Львова.

В течение двух недель продлится благотворительный аукцион, во время которого каждый сможет купить икону, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт УГКЦ.

Эти средства направят на помощь бойцам 24-й отдельной механизированной бригады. В частности речь идет о яворовчанине Владимире Гере, который получил ранение еще в 2014 году. Сейчас ему нужны средства на реабилитацию.