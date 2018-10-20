Во Львовском музее истории религии проводят благотворительный аукцион икон
16:14, 20 октября 2018Общество
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В течение двух недель продлится благотворительный аукцион / religion.in.ua
Во Львовском музее истории религии 18 октября открыли выставку икон Божией Матери. Эти иконы нарисовали дети во время мастер-класса «Живопись на стекле иконы Покрова». В общем до вернисажа присоединились ученики из тридцати школ Львова.
В течение двух недель продлится благотворительный аукцион, во время которого каждый сможет купить икону, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт УГКЦ.
Эти средства направят на помощь бойцам 24-й отдельной механизированной бригады. В частности речь идет о яворовчанине Владимире Гере, который получил ранение еще в 2014 году. Сейчас ему нужны средства на реабилитацию.
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