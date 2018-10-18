В Софии Киевской объяснили, в чьей собственности и пользовании теперь находится Андреевская церковь

В Софии Киевской объяснили, в чьей собственности и пользовании сейчас находится Андреевская церковь, после того, как 18 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская"».

Официальное заявление пресс-службы Национального заповедника «София Киевская» относительно пользования Андреевской церковью Церковью Вселенского Патриархата опубликован на странице заповедника в Фейсбук и приводится ниже без изменений.

"Согласно этому Закону заявляем о следующем:

1. Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе Национального заповедника «София Киевская».

2. Реставрация Андреевской церкви будет продолжена до ее полного завершения.

3. Весь штат Национального заповедника будет и впредь продолжать свою работу, выполняя требования памятникоохранного законодательства.

4. С представителями Церкви Вселенского Патриархата будет заключен договор о пользовании памятником согласно действующему украинскому законодательству.

5. Андреевская церковь после завершения реставрации будет вновь открыта для посещений.

Национальный заповедник «София Киевская» имеет достаточный опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий (Кирилловская церковь, Теплая София) для того, чтобы обеспечить достойное существование нашей достопримечательности – Андреевской церкви".