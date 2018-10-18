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На Черниговщине арестовали преступников, которые пытали и требовали деньги у семьи священника

14:47, 18 октября 2018
Общество
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Скрин с видео / news.church.ua

В Черниговской области арестовали преступников, которые с помощью пыток вымогали деньги и ограбили семью священника в Черниговской области.

Как сообщает "Сегодня", грабителей искали несколько месяцев. В конце июля они ворвались в дом священнослужителя и требовали от него отдать десять тысяч долларов. Чтобы получить деньги, преступники били мужа с женой по голове и применяли против них слезоточивый газ. Пятилетнего внука супругов злоумышленники заперли в соседней комнате. После этого грабители вынесли из дома 11 тысяч гривен, 200 долларов и украшения. Потом они скрылись на угнанном у священника автомобиле.

"Двое из них – выходцы из Черкасской области, один – местный житель, он – организатор", – рассказал Сергей Брыль, спикер управления Национальной полиции в Черниговской области.

Полиция квалифицировала нападение как разбой. На данный момент преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в Днепре неизвестные ограбили местного жителя.Грабители ворвались в дом, применив к мужчине физическую силу, узнали, где он прячет деньги. Забрав 3 тысячи долларов США, злоумышленники скрылись на автомобиле.

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