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Во Львове открывается выставка-продажа икон Богородицы

13:45, 18 октября 2018
Общество
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Львовский музей истории религии / Wikimapia

Об этом сообщает galinfo.com.ua со ссылкой на пресс-службу Львовского музея истории религии.

Это 177 работ нарисованных учениками 14 октября на мастер-классе «Живопись на стекле иконы Покрова». В течение двух недель в Музее продлится благотворительный аукцион, где каждый желающий сможет выкупить икону.

Вырученные средства будут направлены на лечение участника 24 ОМБр имени короля Даниила.

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