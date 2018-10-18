Во Львове открывается выставка-продажа икон Богородицы
13:45, 18 октября 2018Общество
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Львовский музей истории религии / Wikimapia
Во Львовском музее истории религии 18 октября в 16.00 откроется выставка икон Божией Матери.
Об этом сообщает galinfo.com.ua со ссылкой на пресс-службу Львовского музея истории религии.
Это 177 работ нарисованных учениками 14 октября на мастер-классе «Живопись на стекле иконы Покрова». В течение двух недель в Музее продлится благотворительный аукцион, где каждый желающий сможет выкупить икону.
Вырученные средства будут направлены на лечение участника 24 ОМБр имени короля Даниила.
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