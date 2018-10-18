На Львовщине хотят признать памятниками архитектуры все деревянные храмы, построенные до 1939 года

Львовский областной совет планирует обратиться к правительству с требованием признать памятниками архитектуры все деревянные храмы, построенные до 1939 года.

Об этом сообщают "Варианты" со ссылкой на пресс-службу Львовского областного совета.

На своем заседании комиссия по вопросам культуры, историко-культурного наследия, туризма, духовного возрождения и средств массовой информации Львовского облсовета решила вынести на рассмотрение на следующую сессию облсовета обращение к правительству.

В частности, речь идет об обращении о признании памятниками архитектуры всех деревянных храмов, построенных до 1939 года.

В августе на реставрацию церквей-памятников архитектуры двух сел Пустомытовского района планировали выделить по 50 тысяч грн.

Кроме этого, за 27 лет на Львовщине дотла сгорели 28 древних деревянных церквей и возникло 108 пожаров в храмах.