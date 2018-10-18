На Черниговщине неизвестные похитили 20 икон из старообрядческой церкви

В Черниговской области 16 октября неизвестные похитили 20 икон из старообрядческой церкви Дмитрия Солунского, которая находится в поселке Добрянка.

Как сообщает galinfo.com.ua, неизвестные повредили металлические решетки на окнах и проникли в помещение храма. Похитили 20 икон, датируемых разными годами.

В полиции уточнили, что ценность похищенного неизвестна, поскольку нет документов, подтверждающих стоимость икон или их историко-культурную ценность.

В полиции предполагают, что похищенные иконы могут представлять значительную ценность для коллекционеров, поскольку в регионе совсем немного старообрядческих церквей и икон.