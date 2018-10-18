На Черниговщине неизвестные похитили 20 икон из старообрядческой церкви
11:21, 18 октября 2018Общество
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Полиция, иллюстрация / radiotrek.rv.ua
В Черниговской области 16 октября неизвестные похитили 20 икон из старообрядческой церкви Дмитрия Солунского, которая находится в поселке Добрянка.
Как сообщает galinfo.com.ua, неизвестные повредили металлические решетки на окнах и проникли в помещение храма. Похитили 20 икон, датируемых разными годами.
В полиции уточнили, что ценность похищенного неизвестна, поскольку нет документов, подтверждающих стоимость икон или их историко-культурную ценность.
В полиции предполагают, что похищенные иконы могут представлять значительную ценность для коллекционеров, поскольку в регионе совсем немного старообрядческих церквей и икон.
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