Фестиваль "Рождество в гаю" во Львове: аутентичная музыка, колядки и яркие вертепы (фоторепортаж)

Во Львове на Рождественские праздники, с 7 до 11 января, в Музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" проходит праздник "Рождество в гаю".

Гости праздника имеют возможность почувствовать атмосферу Рождества в украинском селе.

На главной сцене выступают вертепы, а также коляду поют группы "Джалапита", "Курбаса", вертеп театра теней "Див" и группа "Йорий Клоц".

Гости праздника имеют возможность колядовать вместе с ансамблем аутентичной музыки "Коралы", группой "Курбаса".

В рамках "Рождество в гаю" представлены рождественские инсталляции "Ангельская коляда" художников в галерее современного сакрального искусства "IconArt", работает ярмарка рождественских блюд, проходят мастер-классы по разрисовыванию пряников.

На протяжении праздника «Рождество в гаю» гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах: создание куклы-мотанки, плетение дидуха и рождественских пауков из соломы и изготовление свечей ручной работы вместе с Львовской свечной мануфактурой.

Организаторами праздника выступили компания "ДикАрт" и музей народной архитектуры и быта "Шевченковский гай".

"Рождество в гаю" - это возможность окунуться в водоворот украинских колядок, аутентичности и прекрасных наших традиций", - говорят организаторы.

Половина средств от стоимости билетов будет отдана на реставрацию памятников Музея народной архитектуры и быта «Шевченковский гай».

"УНИАН-Религии"

Фото УНИАН