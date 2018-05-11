В Запорожье возле 700-летнего дуба отпраздновали "Казацкое Рождество" (фоторепортаж)
Фото УНИАН
В историко-культурном комплексе "700-летний запорожский дуб" в Запорожье 7 января отпраздновали "Казацкое Рождество".
Этот праздник возле запорожского дуба уже седьмой год проводит общественная организация "Спас".
Гости праздника имели возможность познакомиться с казацкими обычаями празднования Рождества Христова.
Возле 700-летнего дуба провели конкурс вертепов.
Также воссоздали обычай - бой "лава на лаву".
Несмотря на почти 20-ти градусный мороз, праздник собрал несколько сотен запорожцев.
Чтобы согреть гостей, были организованы пункты обогрева - бочки с дровами.
"УНИАН-Религии"
Фото УНИАН
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