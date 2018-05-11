В Запорожье возле 700-летнего дуба отпраздновали "Казацкое Рождество" (фоторепортаж)

В историко-культурном комплексе "700-летний запорожский дуб" в Запорожье 7 января отпраздновали "Казацкое Рождество".

Этот праздник возле запорожского дуба уже седьмой год проводит общественная организация "Спас".

Гости праздника имели возможность познакомиться с казацкими обычаями празднования Рождества Христова.

Возле 700-летнего дуба провели конкурс вертепов.

Также воссоздали обычай - бой "лава на лаву".

Несмотря на почти 20-ти градусный мороз, праздник собрал несколько сотен запорожцев.

Чтобы согреть гостей, были организованы пункты обогрева - бочки с дровами.

"УНИАН-Религии"

Фото УНИАН