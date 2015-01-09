В Киеве в галерее «Соборная» состоялся Рождественский обед для бедных

7 января в галерее «Соборная» состоялся традиционный Рождественский обед для бедных, который ежегодно проводит благотворительная община в честь святого Эгидия.

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В один из крупнейших христианских праздников здесь собрались пожилые люди, бездомные и бедные семьи со всего Киева, чтобы разделить радость праздника и встретить Новорожденного Спасителя. Мероприятие активно поддержали волонтеры - послужить в праздничный день бедным пришли члены Общины святого Эгидия и прихожане разных православных храмов Киева.

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Открыл мероприятие от имени настоятеля Кафедрального собора Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, председатель Приходского совета Кафедрального собора, епископ Бородянский Варсонофий. Владыка поздравил всех присутствующих с праздником и благословил трапезу.

Также поздравить всех присутствующих на праздничное рождественское действо приехал епископ Васильковский Николай. С приветственным словом выступил организатор обеда - председатель Общины святого Эгидия в Киеве Юрий Лифансе.

Гостей праздничного обеда ждали угощение традиционными украинскими блюдами и рождественские подарки. С музыкальным приветствием на сцене галереи выступил хор «Соборный благовест».

В Киеве Рождественский обед проводится с 1999 года. В прошлом году впервые инициативу сообщества поддержал Духовно-просветительский центр Кафедрального собора УПЦ.

Вместе с Общиной святого Эгидия акцию поддержали молодежное движение «Молодежь за мир», «Международный женский фонд» и БФ «Хартс».

С каждым годом Рождественский праздник становится все больше в Украине: 900 приглашенных в Киеве и еще 500 в Украине. Поздравления бедных на Майдане на Новый год. 4 праздничных обеды для людей без дома: 2 в Киеве, во Львове и Ивано-Франковске, 4 праздника в Домах престарелых, 1 праздник для детей.

Подарки для детского центра в Славянске «Паруса надежды».

Первый рождественский обед состоялся в Риме в 1982 г. 47 гостей.

В этом году 165 тыс. гостей на 1100 обедах в 600 городах мира.

"Православие в Украине"