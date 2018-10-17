Глава УАПЦ поддержал инициативу Порошенко относительно Андреевской церкви

Митрополит УАПЦ Макарий (Малетич) дал добро на передачу Андреевской церкви Константинополю в случае, если Украинская автокефальная православная церковь войдет в поместную православную церковь.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, сообщает 112.ua.

"Обратились ко мне, я соглашаюсь дать Андреевскую церковь. Я сказал, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, потому что я не могу не быть последовательным. Когда я поминаю патриарха и иду навстречу, то надо жертвовать один кафедральный собор, и мы жертвуем тем", – сказал он.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сказал, что предложит Верховной Раде передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху.