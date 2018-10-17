Глава УАПЦ заявил, что его мнение в вопросах создания новой украинской Церкви не учитывается

Глава УПЦ КП Филарет не дал Главе УАПЦ Макарию права выбирать название новой Церкви и условия созыва Собора.

Митрополит Макарий в интервью телеканалу ZIK заявил о сложностях с объединением с УПЦ КП, необходимое для получения Томоса.

"Патриарх Филарет обратился ко мне и сказал "Срочно нужно Собор созывать". Я ему говорю: "Собор собирать нет устава" - "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав" - "Нет, будет мой устав", - рассказал Глава УАПЦ о разговоре с Филаретом.

Он также сказал, что относительно названия будущей Церкви Глава УПЦ КП не дал ему права выбирать.

"Название уже есть, и вы должны присоединиться", - процитировал митрополит Макарий слова Главы УПЦ КП.

"Третий вопрос, а какой статус, какая модель? Когда я спросил митрополита, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия. Экзархи ни о чем не говорят", - заключил Глава УАПЦ.