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Глава УАПЦ заявил, что его мнение в вопросах создания новой украинской Церкви не учитывается

13:05, 17 октября 2018
Общество
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Глава УАПЦ / velychlviv.com

Митрополит Макарий в интервью телеканалу ZIK заявил о сложностях с объединением с УПЦ КП, необходимое для получения Томоса.

"Патриарх Филарет обратился ко мне и сказал "Срочно нужно Собор созывать". Я ему говорю: "Собор собирать нет устава" - "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав" - "Нет, будет мой устав", - рассказал Глава УАПЦ о разговоре с Филаретом.

Он также сказал, что относительно названия будущей Церкви Глава УПЦ КП не дал ему права выбирать.

"Название уже есть, и вы должны присоединиться", - процитировал митрополит Макарий слова Главы УПЦ КП.

"Третий вопрос, а какой статус, какая модель? Когда я спросил митрополита, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия. Экзархи ни о чем не говорят", - заключил Глава УАПЦ.

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