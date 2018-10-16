17 октября состоится брифинг с участниками международной конференции «Стратегии примирения. Роль Церквей в Украине»

17 октября в 15.00 в гостинице «Братислава» (ул. Малышко, 1) состоится брифинг с участниками международной конференции «Стратегии примирения. Роль Церкви в Украине». Начало конференции - в 16.00. Участники брифинга: нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти (Святой Престол), проректор КДА Владимир Бурега, проф.-свящ. Зигфрид Глезер (Университет Ополе, Польша), доктор Дагмар Хеллер (Институт изучения конфессий в Бенсхайм, Германия).

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Главный организатор конференции - международная группа «Примирение в Европе» (участники из Беларуси, Германии, Польши и Украины). От Украины в Группу входят представители четырех конфессий - Украинской Православной Церкви, Римо-Католической Церкви в Украине, Украинской Греко-Католической Церкви и Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в Украине. Группа существует с 1974 года, с 1995 года - в составе участников из четырех стран. Организаторами конференции от Украины выступили благотворительный фонд «Академическая инициатива» и Отдел внешних церковных связей УПЦ. В рамках конференции состоятся выступления представителей Церквей Германии и Польши; среди украинских участников - представители Центра Разумкова, Института религиозной свободы, Каритас-Украина, Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости, Киевской Духовной Академии.