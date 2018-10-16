Экзархи Константинопольского патриархата вернулись в Киев для подготовки "к объединительному собору"

Представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись в Украину для подготовки "к объединительному собору", результатом которого может стать предоставление томоса на автокефалию.

Об этом сообщает российское информагентство.

"Мы вернулись, чтобы продлить работу над последним этапом - подготовкой к объединительному собору, а потом - представлению предстоятелю томоса", - сообщили они на встрече с Петром Порошенко.

При этом экзархи добавили, что готовы работать с представителями всех православных организаций в Украине, "включая иерархов и духовенство УПЦ в лоне РПЦ".

По их мнению, объединение возможно.

"Теперь они (главы УПЦ КП и УАПЦ - ред.) возвращены в свой сан, а с ними и их духовенство", - заявил архиепископ Памфильской и Западной епархии УПЦ в США Даниил.