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В Одессе провели познавательные беседы для молодежи "Агни Парфене"

13:24, 16 октября 2018
Общество
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Лекторий &quot;Агни Парфене&quot; / eparhiya.od.ua

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, с приветственным словом к молодежи обратился руководитель Молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко. Далее с познавательной беседой выступил клирик храма в честь святых мучеников Адриана и Наталии протоиерей Евгений Куценко. Он рассказал о почитании Пресвятой Богородицы. 

Участники недавнего фотоинста-квеста "Киевская Русь: как князь Владимир веру избирал" были отмечены номинациями и подарками за участие. 

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