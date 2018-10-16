В Одессе провели познавательные беседы для молодежи "Агни Парфене"

В актовом зале одесского Свято-Андреевского подворья состоялся традиционный лекторий "Агни Парфене".

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, с приветственным словом к молодежи обратился руководитель Молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко. Далее с познавательной беседой выступил клирик храма в честь святых мучеников Адриана и Наталии протоиерей Евгений Куценко. Он рассказал о почитании Пресвятой Богородицы.

Участники недавнего фотоинста-квеста "Киевская Русь: как князь Владимир веру избирал" были отмечены номинациями и подарками за участие.