В Тернополе разыскивают мужчину, который обокрал церковный киоск

Правоохранители Тернополя разыскивают мужчину, причастного к краже.

По предварительной информации, он обокрал церковный киоск в храме Архистратига Михаила, сообщает balabonchik.te.ua.

По словам казначея церкви, он перечислял средства, как услышал, что попадали книги. Пока муж поднимал литературу, в киоск проник неизвестный и забрал деньги – восемь тысяч гривен.

Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.