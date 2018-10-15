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В Тернополе разыскивают мужчину, который обокрал церковный киоск

11:01, 15 октября 2018
Общество
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Тернополь, иллюстрация / nova.te.ua

По предварительной информации, он обокрал церковный киоск в храме Архистратига Михаила, сообщает balabonchik.te.ua.

По словам казначея церкви, он перечислял средства, как услышал, что попадали книги. Пока муж поднимал литературу, в киоск проник неизвестный и забрал деньги – восемь тысяч гривен.

Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

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