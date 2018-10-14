В Сумах неизвестные пытались сорвать богослужение УПЦ

Сегодня, 14 октября, во время традиционного богослужения на месте разрушенного Покровского храма, которое каждый год проходит в Сумах, группа неизвестных лиц пытались сорвать богослужение УПЦ.

Как сообщает "Православная Сумщина", неизвестные расположилась за несколько метров от места богослужения и включила на полную мощность громкоговорители.

"Более двух тысяч православных сумчан, собравшихся на месте разрушенной в годы безбожных гонений святыни, вынуждены были терпеть "концерт". Сотрудники правоохранительных органов никак не реагировали на действия провокаторов", - сообщили в пресс-службе Сумской епархии УПЦ.