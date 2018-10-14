В Генпрокуратуре Украины разобрали часовню УПЦ и раздали на храмы

В Генеральной прокуратуре Украины разобрали на фрагменты часовню и раздали в храмы Украинской Православной Церкви.

Об этом говорится в спецвыпуске «Пострепорт» программы «Схемы: коррупция в деталях», сообщает Радио Свобода.

По словам представителя Генпрокуратуры Андрея Лысенко, часовню демонтировали по решению руководителя ведомства Юрия Луценко. Сейчас в помещениях бывшей молитвенной комнаты работают сотрудники ГПУ. Часовню, которая принадлежит УПЦ, от 2014 года и до сих пор Генеральная прокуратура не имела и не имеет на балансе.

«Было принято решение о том, чтобы все помещения, которые занимает ГПУ, были в составе именно структурных подразделений. И именно подразделения должны занимать эти помещения. Поэтому и было принято решение об удалении часовни, так называемой, за пределы ГПУ. На этом месте, то есть в тех помещениях, где она раньше размещалась, сейчас работает Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ», – рассказал Лысенко.

Саму часовню разобрали на фрагменты и вывезли в разные храмы – подтвердили священнослужители.

«...Там все разобрали, все раздали, иконостас отдали в женский монастырь один, бедный, иконочки тоже раздали по монастырям», – сообщил архидиакон Платон из Введенского монастыря.