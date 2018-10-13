В полиции ожидают, что в молебне на Софийской площади на Покров примут участие около 30 тысяч человек

Полиция Киева ожидает, что в молебне на Софийской площади в воскресенье, 14 октября, примут участие не менее 25-30 тысяч человек.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает "112".

После этого, по его словам, планируется крестный ход, заявки на проведение которого поданы от различных организаций, поэтому пока сложно сказать, какое количество людей примут участие в нем. Руководитель главка выразил надежду на то, что это мероприятие пройдет спокойно.

Крищенко отметил, что 14 октября к обеспечению правопорядка в Киеве привлекут около 6 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии.

Участников же массовых акций и мероприятий просят воздержаться от неправомерных действий. Как отметил начальник столичного главка, в частности, в заявке на проведение акции добровольческого движения ОУН указано, что в ходе акции планируется повредить памятник Ватутину.

"Мы проводим встречи с руководителем этого движения, разъясняем действующее законодательство, чтобы не допустить актов вандализма", - сказал Крищенко.

Он пояснил, что данный памятник не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как представляет собой могильное захоронение.

"У нас там будет достаточно сил, будем общаться с этими людьми, чтобы не допустить актов вандализма. В первую очередь, мы надеемся на диалог и понимание", - сказал руководитель главка, подчеркнув при этом, что полиция будет реагировать надлежащим образом на неправомерные действия.

Крищенко добавил, что основное массовое шествие, приуроченное ко Дню защитника, состоится вечером в воскресенье, заявка на его проведение подана партией "Национальный корпус".

"У полиции достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок на всех массовых мероприятиях и не дать "горячим головам" совершить провокации, выгодные внешним силам", - подытожил руководитель полиции Киева.