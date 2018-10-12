Депутат Мосийчук призвал передать все украинские святыни ЕПЦ
Народный депутат Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук призвал власти страны передать все украинские святыни Единой Поместной Церкви.
Об этом нардеп написал на своей странице в фейсбук сегодня, 12 октября.
«Считаю, что после проведения объединительного Собора и создания единой поместной Украинской православной церкви государство должно передать именно ей в пользование все без исключения культовые сооружения, находящиеся в государственной собственности, а именно Киево-Печерскую и Почаевскую Лавру, Андреевскую церковь и самую главную святыню Руси-Украины — святую Софию Киевскую!» — призывает Мосийчук.
По его словам, «ни один храм, который находится в государственной собственности», не может быть в пользовании Украинской православной церкви.