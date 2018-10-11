Черновицкий совет Церквей заявил о недопустимости силового решения имущественных конфликтов в межконфессиональных отношениях

Черновицкий областной совет Церквей предостерег от насилия во время имущественных конфликтов на религиозной почве.

Открытое обращение Черновицкого областного совета Церквей и религиозных организаций по сохранению межконфессионального мира и недопустимости силового решения имущественных конфликтов в межконфессиональных отношениях опубликовано на buknews.com.ua и представлено ниже без изменений.

"В связи с активизацией в государстве процессов объединения православных Церквей и возможности предоставления томоса об автокефалии, областной совет Церквей и религиозных организаций обращается к верующим всех Церквей, гражданам, политическим партиям, общественным организациям с предостережением против использования насилия во время имущественных конфликтов на религиозной почве.

Буковина всегда славилась религиозной и национальной толерантностью, а также способностью мирно решать любые сложные вопросы и конфликтные ситуации. Не допустимыми являются любые призывы к захвату храмов и культовых сооружений и высказывания, которые разжигают ненависть по отношению к любой конфессии. Обращаем внимание, что храм - это место, где человек получает спасение и покой собственной души, находит ответы на самые сложные вопросы своей жизни, а не арена для реализации человеческих амбиций.

Любые конфликты должны решаться в рамках правового поля путем диалога и взаимоуважения.

Молимся о сохранении мира в религиозной жизни Украины и окончании войны на востоке нашей страны, о мудрости руководства государства", - говорится в заявлении.