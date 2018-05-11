Во Львове установили трехметровый Рождественский Дидух и открыли вертеп (фоторепортаж)

В центре Львова 6 января состоялось торжественное открытие Рождественского Дидуха, который состоит из 140 снопов и достигает трех метров в высоту.

Установленный на площади Яворского Рождественский Дидух, к созданию которого присоединилась семья Коцюков со Стрыйского района Львовщины и работники львовского Музея народной архитектуры и быта, простоит до 19 января.

«Какие бы ни были времена, в горе, в радости, мы всегда празднуем рождение маленького Иисусика. Я желаю всем нам много любви, много добра и большого единства. Наша добрая украинская традиция - дидух в дом, вся нечисть из дома. Христос родился!», - обратился к собравшимся во время церемонии открытия Дидуха городской председатель Львова Андрей Садовой.

Фото УНИАН