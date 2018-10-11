Второй Молитвенный завтрак Ровенщины посвятили вопросам мира и единства

Руководители религиозных организаций края, военные, служащие, члены семей Героев Небесной Сотни, народные депутаты Украины, а также руководство Ровенской области и города приняли участие во втором Молитвенном завтраке Ровенщины.

Началось духовное мероприятие с общего приветствия митрополита Сарненского и Полесского УПЦ Анатолия, архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, епископа Ровенского и Волынского Гавриила. После чего участники духовного мероприятия совместно провозгласили молитву «Отче наш» и «Боже, нам единство подай!». Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

Духовное мероприятие объединило представителей всех религиозных конфессий. Православные, греко-католики, римо-католики и протестанты собрались, чтобы совместно поддержать традицию, которая существует в парламентах более 100 стран мира.

Молитвенный завтрак гармонично дополнили музыкальными произведениями в исполнении Натальи Боярской и «Золотого колоса» Волынской области.

Недавно была возобновлена работа Совета христианских церквей области. Духовенство, руководство области и все желающие будут встречаться на постоянной основе в первый вторник ежемесячно во время так называемых «духовных утренников». Цель этих встреч – изучение Книги Книг и общение на библейские и актуальные в обществе темы.