В Харькове на международной конференции ученые говорили об актуальных вопросах богословия и истории Церкви

В Харьковской духовной семинарии 9 октября состоялась II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы богословия и истории Церкви» (к 1030-летию Крещения Руси, 25-летию канонизации Слобожанских новомучеников и 25-летию возобновления духовного образования на Слобожанщине).

Пленарное заседание проходило в актовом зале архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского мужского монастыря, сообщает пресс-служба КДА.

В рамках конференции в холле архиерейской резиденции работала выставка печатных трудов преподавателей семинарии и работ студентов иконописной школы при Харьковской духовной семинарии.

Первый проректор Харьковской духовной семинарии протоиерей Валентин Ковальчук зачитал приветственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия организаторам и участникам форума. Далее с приветственным словом к участникам конференции выступил ректор Харьковской духовной семинарии митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

После окончания пленарного заседания участники научно-практической конференции ознакомились с экспозицией Церковно-исторического музея Харьковской епархии, экспонатами из отдела редкой книги Центральной научной библиотеки ХНУ им. В. Каразина.