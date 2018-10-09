Во львовской Школе религиозного фриланса расскажут, как заинтересовать читателя религиозной тематикой

Завтра, 10 октября, в 18.00 в часовне Львовского городского совета состоится очередная лекция «Школы религиозного фриланса».

Спикером будет магистр нравственного богословия, корреспондент Католического общественно-религиозного журнала CREDO Вита Якубовская, которая в течение академического часа из собственного профессионального опыта расскажет, как заинтересовать читателя религиозной тематикой. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Если сейчас религиозная журналистика приобретает определенную известность, то видимо потому, что есть журналисты, которые понимают, что Церковь имеет что предложить информационному пространству. И не только скандалы, но также позитивные месседжи. Церковь на самом деле делает много добра и тем меняет мир — это как раз то, о чем стоит говорить, писать — много и часто», — говорит Вита Якубовская.

В то же время она убеждена, что, прежде всего, журналист должен позаботиться о содержании материалов, а уже потом привлекать мультимедийные средства. Об этом и будут общаться во время лекции. Вход на событие свободный. Ждут всех заинтересованных.

«Школа религиозного фриланса» стартовала во Львове 15 сентября. Студенты уже успели узнать о главных жанрах журналистики, а также об особенностях Интернет-журналистики и новых медиа.

Организатором «Школы религиозного фриланса» является веб-ресурс «Духовное величие Львова».